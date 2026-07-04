9 Temmuz'a kadar yasak: Bu konumlara sakın park etmeyin

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Liderler Zirvesi için geri sayıma başladı.

Başkentte hazırlıklarda sona gelinirken, Ankara Valiliği kent genelinde trafiği ve güvenliği doğrudan ilgilendiren kapsamlı tedbir kararlarını uygulamaya koydu.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.

Kısıtlama bugün uygulanmaya başlayacak ve 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.

ANKARA'DA PARK YASAĞI BULUNAN YOLLAR

Ankara'da park yasağı kapsamındaki yollar şöyle:

- Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresi.