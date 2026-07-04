Yaşanabilir potansiyele sahip bir süper-Dünya, sadece 25 ışık yılı uzaklıkta bulundu

Dünyamız her geçen gün insanların faaliyetleri sonucunda zarar görüyor.

Küresel ısınma ve kaynakların verimsiz kullanımı, Dünya üzerinde geri dönülemez hasarlar bıraktı.

Bu kapsamda bilim insanları, insanların yaşamına uygun başka alternatif gezegenler aramaya başladı.

ScienceAlert haber sitesi, Dünya'ya alternatif olma potansiyeline sahip yeni bir gezegen olma ihtimaline dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

DÜNYA'YA BENZER YAPIDA

Habere göre gökbilimciler; GJ 3378 adlı bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen ve GJ 3378b adı verilen ötegezegene dair yeni verilere ulaştı.

Yapılan son hassas gözlemler, bu gezegenin ilk tahminlerden çok daha fazla Dünya benzeri bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

SÜPER DÜNYA SINIFINDA YER ALIYOR

Samanyolu Galaksisi’nin yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğinde olduğu düşünüldüğünde, 25 ışık yılı uzaklıktaki bu yeni dünya astronomlar tarafından kozmik bir kapı komşusu olarak nitelendiriliyor.

Gezegen, Dünya’dan daha büyük ancak kalın gaz tabakalarından ziyade kayalık bir yapıya sahip olabilecek kadar küçük olduğu için "süper-Dünya" sınıfında yer alıyor.

DÜNYA BENZERİ GEZEGENLERDEN BİRİ OLMAYA ADAY

Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci Paul Robertson liderliğindeki ekibin araştırmasına göre GJ 3378b, Güneş sistemimizin yakın çevresinde bugüne kadar keşfedilen en net Dünya benzeri ötegezegenlerden biri olmaya aday gösteriliyor.

Gezegenin etrafında döndüğü kırmızı cüce yıldız, bizim Güneş'imize göre çok daha soğuk ve sönük olduğu için yaşanabilir alan yıldıza çok daha yakın bir mesafede kuruluyor.

YAŞAM İÇİN İDEAL DENGE

Uzmanlar, bu süper-Dünya'nın kendi yıldızından aldığı radyasyon miktarının, Dünya’nın Güneş’ten aldığı miktarın yüzde 90’ına denk geldiğini ve bunun yaşam için ideal bir denge oluşturduğunu belirtiyor.

Gezegen hakkındaki en heyecan verici gelişme ise kütle hesaplamalarında yaşandı.

HASSAS ÖLÇÜMLER SAYESİNDE REVİZE EDİLDİ

İlk gözlemlerde Dünya'nın 5,3 katı büyüklükte olduğu tahmin edilen kütle, gelişmiş teknolojik araçlarla yapılan hassas ölçümler sayesinde 2,3 katına revize edildi.

Gökbilimde Dünya kütlesinin 5 katı ve üzeri, gezegenlerin daha ziyade Neptün benzeri gaz devlerine dönüşme sınırını oluşturuyor.

KESİN OLARAK YAŞANABİLİR ANLAMINA GELMİYOR

Kütlenin 2,3 düzeyine inmesi, gezegenin gaz bulutlarından oluşmadığını ve tıpkı Dünya gibi üzerinde yürünebilecek kayalık bir yüzeye sahip olma ihtimalini neredeyse kesinleştirdi.

Bu veriler, gezegenin kesin olarak yaşanabilir olduğu anlamına gelmiyor.

Bir gezegenin yüzeyinde sıvı su tutabilmesi için yer çekiminin yanı sıra bunu koruyacak bir atmosfere de ihtiyacı bulunuyor.

ATMOSFER ZAMANLA YOK EDİLEBİLİYOR

GJ 3378b'nin bir atmosfere sahip olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Gezegenin yörüngesinde döndüğü cüce yıldızlar, Güneş'e kıyasla çok daha hareketli oldukları ve sık sık güçlü patlamalar gerçekleştirdikleri için yakınlarındaki gezegenlerin atmosferini zamanla yok edebiliyor.