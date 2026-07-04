Dünyanın gözü Ankara'da: 36. NATO Zirvesi için geri sayım başladı

Dünyanın gözü Ankara'da...

Türkiye, küresel siyasetin kalbinin atacağı tarihi bir buluşmaya hazırlanıyor.

NATO ZİRVESİ TÜRKİYE'DE

Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi, müttefik ülkelerin liderlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini bir araya getirecek.

Zirve, sadece diplomatik temaslarla değil, Türkiye’nin organizasyon gücünü sergilediği devasa altyapı ve güvenlik önlemleriyle de dikkat çekiyor.

Zirve kapsamında NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra İttifak’a davetli çok sayıda lider, 100'e yakın bakan ve üst düzey diplomat, Ankara’da ağırlanacak.

56 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVDE

Toplamda binlerce yabancı misafirin katılım sağlayacağı organizasyon için Ankara, Esenboğa ve Ankara Havalimanı üzerinden kesintisiz bir hava trafiği ve karşılama protokolü uygulanacak.

Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için Türkiye, tarihindeki en büyük güvenlik operasyonlarından birini yürütüyor.

Toplamda 56 bin 288 güvenlik personeli sahada olacak. Bu rakamın 48 bin 841’ini emniyet, 7 bin 447’sini ise jandarma personeli oluşturuyor.

Güvenlik önlemleri sadece fiziksel alanla sınırlı kalmayacak.

Siber ortamda gelebilecek tehditlere karşı 639 uzman personel, "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında 7/24 esasına göre görev yapacak.

DEV MEDYA MERKEZİ

Dünya basınının zirveye ilgisi üst düzeyde. Yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi ve dijital medya temsilcisinin akreditasyon başvurusu yaptığı zirvenin medya merkezi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi olarak belirlendi.

Medya merkezinde 1600 basın mensubu için çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası (54’ü sabit), 40 profesyonel montaj odası, stüdyolar ve röportaj alanları bulunuyor.

İletişim Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "NATO Görev Gücü"nde toplam 850 personel görev yapacak.

Zirve, NATO Sekretaryası tarafından belirlenen yüksek gizlilik dereceli bir formatta yürütülecek.

Liderler arasındaki kritik görüşmeler tamamen kapalı oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. Basın mensupları sadece açılış aşamasında kısa bir görüntü alabilecek.

Bu bölümde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın güncel durumuna ve zirve gündemine dair çerçeveyi çizen bir açıklama yapacak.

ZİRVE MARJINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ankara, liderler toplantısının yanı sıra çok sayıda yan etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Zirve marjındaki yoğun diplomasi trafiği, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek SAM-Chatham House Çalıştayı ve büyükelçilere yönelik gayriresmi davet ile başlayacak.

7-8 Temmuz tarihlerinde ise Ankara Palas'ta, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde düzenlenen "NATO Allies in Ankara" programı ile müttefik ülkeler arasındaki stratejik diyalog sürdürülecek.

Zirve kapsamında ayrıca liderlere takdim edilmek ve katılımcılara dağıtılmak üzere hazırlanan 3 özel kitap, Türkiye’nin tezlerini ve İttifak içindeki rolünü anlatan önemli birer kaynak olacak.

ŞEHİR GENELİNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Ankara sokakları da zirve atmosferine büründü.

Şehir genelindeki 4 bin 434 açık hava iletişim noktasında, zirveye ve Türkiye’nin NATO içindeki 70 yılı aşkın katkılarına vurgu yapan dört ayrı konseptte tanıtım çalışmaları yapılıyor.

Türkiye, bu dev organizasyonla transatlantik güvenliğinin merkezinde yer aldığını ve kritik diplomatik süreçleri yönetme kabiliyetini bir kez daha dünya kamuoyuna kanıtlamayı hedefliyor.