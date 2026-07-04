Gazze'de can kaybı 73 bin 90'a yükseldi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verilere yer verildi.

SON 2 GÜNDE 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 48 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 16 kişinin cenazesi ile 16 yaralının, Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Bunlardan 7 Filistinlinin yeni saldırılarda öldüğü aktarılırken, 9 kişinin ise enkaz altından çıkarıldıklarına işaret edildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1066 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 445 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 797 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 90'a, yaralı sayısının 173 bin 553'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.