9 yaşında babaannesinden öğrendi: Şimdi tüm ailesini o geçindiriyor

Arjantinli 14 yaşındaki Morena Huilén de la Fuente, ailesinin aniden değişen ekonomik durumu karşısında örnek bir dayanışma hikayesine imza attı.

Polis memuru olan 35 yaşındaki babasının geçirdiği fiziksel rahatsızlıklar nedeniyle erken emekli edilmesinin ardından ev ekonomisinde daralma yaşayan aileye en büyük destek kızlarından geldi.

Büyükanneden öğrenilen sanat gelir kapısı oldu

Morena, henüz 9 yaşındayken büyükannesinden öğrendiği ve YouTube videolarıyla geliştirdiği "amigurumi" yeteneğini bir iş modeline dönüştürdü.

Yaptığı örgü bebekleri ve figürleri sosyal medya üzerinden satmaya başlayan genç kız, elde ettiği gelirle hem ailesinin geçimine yardım ediyor hem de Latin Amerika kültüründe genç kızlar için büyük önem taşıyan "15 yaş doğum günü partisi" masraflarını karşılamayı hedefliyor.

Sosyal medya genç kız için seferber oldu

İlk başlarda kamera karşısına geçmeye utanan Morena, zamanla sosyal medyada kendi hikayesini de paylaşarak geniş bir kitleye ulaştı. Genç kızın azminden etkilenen binlerce takipçisi adeta bir dayanışma ağı kurdu.

Sosyal medyadaki bu ilgi sayesinde iki tasarımcı genç kızın doğum günü elbisesini dikmeyi üstlenirken, diğer girişimciler ise partinin hediyeliklerini, masa süslerini ve tacını ücretsiz karşılamak için gönüllü oldu.

"Rüyalarınız için çok çalışın ve asla pes etmeyin"

Şubat 2027'de 15 yaşına girecek olan Morena, doğum gününden sonra da örmeye devam etmek ve kendisi gibi maddi imkansızlıklar nedeniyle hayallerini gerçekleştiremeyen genç kızlara yardım etmek istediğini belirtiyor.

Kendisiyle benzer durumdaki akranlarına da seslenen Morena, "Her rüya gerçek olabilir, ne istiyorsanız onun için çok çalışın ve asla pes etmeyin" mesajını veriyor.