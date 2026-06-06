Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda arbede çıktı

Fenerbahçe’de seçim atmosferinde yaşanan gerilim devam ediyor.

Sarı lacivertli kongre üyesi ve Hakan Safi’nin yönetim kurulu üyesi adayı Ahmet Bulut’un konuşması bitiminde, Aziz Yıldırım ve Safi destekçilerinin bulunduğu locada kavga çıktı.

BİR KAVGA DA LOCADA ÇIKTI

İlk etapta büyüyen kavga sebebiyle araya polis spor şube ekipleri girdi ve kavgayı ayırdı.

Gerilimin devam etmesi nedeniyle Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, kongreye bir kez daha ara verdi.

Safi tarafının “Oley oley Aziz Yıldırım 8 yıldır nerede Aziz Yıldırım!” nerede demesi üzerine Yıldırım'ın Safi'nin locasına doğru ilerlediği ve kavganın bu andan sonra başladığı belirtildi.

'AZİZ YILDIRIM 8 YILDIR NEREDE' TEZAHÜRATI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Geçtiğimiz saatlerde de iki tarafın destekçileri arasında tansiyon yükselmişti.

İlerleyen dakikalarda yaşanan slogan savaşları nedeniyle kongreye 15 dakika daha ara verilmişti.