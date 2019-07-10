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Marmara Bölgesi'ne sağanak yağış uyarısı

Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA | 10.07.2019 - 09:45..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne çevrelerinde yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'ne sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Edirne çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek, ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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