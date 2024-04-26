TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar... Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5 kanalı 26 Nisan ile 28 Nisan tarihleri arasında yayınlayacağı maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un 26-28 Nisan tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5'un bu haftaki programını duyurdu.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programını sizler için derledik.

Bu hafta Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

26 Nisan Cuma

18:00 Al Hilal - Al Fateh

28 Nisan Pazar

13:15 NEC Nijmegen - AZ Alkmaar

20:30 Panathinaikos - Aris