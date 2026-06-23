96 yıl boyunca kayıptı: 17. yüzyıla ait iki eser ortaya çıktı

İspanya’nın Sevilla kentinde, 17’nci yüzyıla ait iki değerli yağlıboya tablo, tam 96 yıl sonra gerçek sahiplerine kavuştu.

Lucas Valdes adlı ünlü ressamın elinden çıkan ve İncil'den sahneler betimleyen bu eserler, uzun süredir kayıp olarak aranıyordu.

Bir sergide ortadan kaybolmuşlardı

Hikayesi 1929 yılına dayanan bu tablolar, aslında Sevilla’daki Venerable Rahipler Hastanesi Kilisesi’nin ana mihrabını süslüyordu.

Eserler, o dönem düzenlenen İbero-Amerikan Sergisi’nde sergilenmek üzere geçici olarak ödünç verilmişti.

Ancak sergi 1930 yılında sona ermesine rağmen, tablolar bir daha hastaneye geri dönmedi ve izlerini kaybettirdi.

Müzayede kataloğunda fark edildiler

Euronews’de yer alan habere göre tabloların izi, 2025 yılının Eylül ayında bir müzayede evi kataloğu sayesinde bulundu.

Sevilla Başpiskoposluğu’nun, satışa çıkarılacak eserlerin kendi kayıp tablolarıyla aynı özelliklere sahip olduğunu fark ederek durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Kültür Varlıkları Kaçakçılığı Birimi, tabloların orijinal eserlerle birebir örtüştüğünü doğruladı ve müzayedeyi durdurarak eserlere el koydu.

Polis, tabloları elinde bulunduran kişilerle iletişime geçerek eserlerin mülkiyet durumu hakkında bilgi verdi. Yapılan arabuluculuk görüşmeleri sonucunda, eserlerin yasal sahipleri olan Sevilla Başpiskoposluğu’na iade edilmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz ayın 20’sinde düzenlenen özel bir törenle teslim tutanağı imzalandı ve 96 yıllık hasret resmen sona erdi.