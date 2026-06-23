Adana'da hasat edildi! Bu karpuzun rengi hayret ettirdi: İçi sarı...

Yazın tezgahları süsleyen sulu ve tatlı meyvesi karpuz, bu kez ilginç bir türüyle gündemde.

Tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla diğer karpuzlardan ayrılan ve 2020 yılında tescillenen Adana karpuzunda ilginç bir hasat alındı.

Ziraat mühendisi üretici Süleyman Sertli, 3 yıllık araştırma ve geliştirme sürecinin ardından Tropical Sunshine adıyla bilinen kabuğu koyu yeşil, içi sarı karpuzu ekmeye başladı.

Kent geneli 110 dönüm, ülke genelindeyse 300 dönüm alanda ekilen içi sarı karpuz, hasat için gün sayıyor.

Pigmenti farklı

Genellikle Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi tropikal iklim kuşağında bulunan ülkelerde yetiştirilen içi sarı karpuz, iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte artık ülkemizde de yetişiyor.

Tarlada, her bir normal karpuzun yanına üç tane Tropical Sunshine adıyla bilinen içi sarı karpuz ekiliyor ve normal karpuz, sarı karpuzları tozluyor.

Sarı karpuzda, kırmızı karpuza rengini veren likopen yerine beta-karoten adlı farklı bir bitki pigmenti bulunuyor.

Fiyatı daha pahalı

Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada şu günlerde 14-16 lira arasında alıcı bulurken içi sarı karpuz, tarlada hasat zamanı kilogramı 25-30 lira arasında satılacak.

Bir dönüm tarlada 4-5 ton normal karpuz elde edilirken, sarı karpuzda ise 1 dönüm tarlada 7 ton ürün elde edilebiliyor.