Yapay zekayı yazılım koçu yaptı, kendi uygulamasını geliştirdi: Binlerce kişi kullanıyor

Uygulama geliştirmek için yazılım eğitimi ya da teknik uzmanlık gerektiğini düşünüyorsanız, artık yanılıyorsunuz.

34 yaşındaki anne Karima Williams, ilham verici bir başarı hikayesine imza attı.

Pazarlama sektöründe çalışan Williams, yoğun iş temposu ve annelik sorumlulukları arasında yapay zeka araçlarını kullanmaya başladı.

Özellikle yapay zeka ile yaptığı sohbetlerin kendisine iyi geldiğini fark edince, bu deneyimi başkalarıyla paylaşabilecek bir ürüne dönüştürmeye karar verdi.

Yapay zekayla oluşturdu

Ortaya çıkan proje, kullanıcılara moral veren mesajlar, günlük destek ve kişisel gelişim odaklı içerikler sunan Crash Out Diary adlı uygulama oldu.

Geliştirme sürecinde en büyük yardımcısı yine yapay zeka oldu.

Anlamadığı konuları yapay zekâya soruyor, karmaşık teknik kavramları basit bir dille açıklatıyor ve adım adım ilerliyordu.

Kendi ifadesiyle, yapay zeka ona hem öğretmenlik hem de ekip arkadaşlığı yaptı.

Nisan 2025'te yayımlanan uygulama, kısa sürede 50 bin kullanıcıya ulaşırken, sosyal medyada paylaşılan tanıtım videoları da milyonlarca kişiye erişti.

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