A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre kadrosu açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Elemeleri’nde İsviçre ile oynayacağı son maçın kadrosunu açıkladı. Sahaya çıkacak 12 isim arasında Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven de yer alıyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacağız.
Karşılaşma öncesi A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
İŞTE KADROMUZ
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak maçta mücadele edecek milli sporcular şunlar:
“Adem Bona, Alperen Şengün, Berk İbrahim Uğurlu, Cedi Osman, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir”
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)