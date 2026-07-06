UEFA'dan FIFA'ya kırmızı kart kararıyla ilgili sert sözler: Turnuvanın güvenilirliği tehlikeye giriyor!

Dünya Kupası'nda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir skandal patlak verdi!

ABD'li oyuncu Folarin Balogun, Bosna Hersek'e karşı oynanan Dünya Kupası son 32 turu maçında yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kırmızı kart gören Folarin Balogun'un, bir sonraki karşılaşmada cezalı olması bekleniyordu.

Ancak dün FIFA Disiplin Kurulu'ndan açıklanan skandal karara göre Balogun'un cezası 1 yıl süreyle ertelendi.

Balogun'ın cezasının ertelenmesiyle birlikte, son 16 turunda Belçika'ya karşı forma giyme hakkı kazandı.

FIFA’nın bu kararına futbolseverlerden tepki üstüne tepki geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump ise Balogun'un cezasının kaldırılmasına ilişkin FIFA'ya teşekkür açıklaması yaptı.

Trump, FIFA'nın doğru olanı yaparak büyük bir adaletsizliği geri çevirdiğini söyledi.

FIFA'nın ABD'ye yönelik kayırmacı tutumuna yönelik tepkilerden biri de son olarak UEFA'dan geldi.

UEFA: BU AKIL ALMAZ BİR KARAR!

Futbolun en önemli kurumlarından biri olan UEFA, FIFA'yı aldığı karar nedeniyle adeta topa tuttu.

Balogun'un cezasının ertelenmesinin kurallara aykırı olduğunu belirten UEFA, FIFA'nın aldığı bu kararı, "Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz" olarak değerlendirdi.

Böyle bir kararın isteğe bağlı uygulamayacak olmasının altını da çizen UEFA, Balogun'un cezasının ertelenmesinin sonuna kadar karşısında olduklarını vurguladı.

"KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTINIZ"

UEFA'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“"Dünkü karar kırmızı çizgiyi aştı. Futbol da diğer tüm sporlar gibi, adil, dürüst ve şeffaf rekabetin temelini oluşturan kurallara dayanır. Bazen kurallar yoruma açıktır. Ancak bu durumda öyle değil. Kırmızı kartın ardından gelen en az bir maçlık otomatik men cezası, isteğe bağlı bir seçenek değildir ve uygulanması için yetkili bir mercinin kararına ihtiyaç duymaz. Futbol dünyanın en sevilen sporudur. Dünyanın her yerinde aynı kurallarla oynandığı için güven verir. Hiçbir turnuva tamamen bağımsız değildir ve söz konusu turnuva Dünya Kupası ise, oyunun bütünü üzerinde olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurma gücüne sahiptir. Eşi benzeri görülmemiş, akıl almaz ve hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz olan bu karar karşısında duyduğumuz şaşkınlığı ifade ediyoruz."”

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