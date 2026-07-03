A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, VNL 3. hafta kadrosu açıklandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta maçlarının kadrosu belli oldu.
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2026 Milletler Ligi'nde ikinci hafta Ankara etabını 4'te 4 ile tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın üçüncü haftasında Japonya'da mücadele edecek.
Ay-yıldızlıların kadrosu da belli oldu.
İŞTE KADROMUZ
Millilerin, VNL 3. hafta kadrosu şu şekilde:
Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
MAÇ PROGRAMIMIZ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü hafta maç programı şöyle:
8 Temmuz Çarşamba
06.00 Polonya - Türkiye
10 Temmuz Cuma
07.00 ABD - Türkiye
11 Temmuz Cumartesi
13.20 Japonya - Türkiye
12 Temmuz Pazar
09.30 Tayland - Türkiye
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)