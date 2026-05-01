AB genelindeki dizüstü bilgisayarlarda USB-C zorunluluğu başladı

Avrupa Birliği'nin (AB) ortak şarj cihazı direktifi kapsamında dizüstü bilgisayar üreticilerine tanınan 16 aylık ek geçiş süresi, 28 Nisan itibarıyla resmi olarak sona erdi.

Alınan bu karar doğrultusunda, AB'ye üye 27 ülkede satılan tüm yeni dizüstü bilgisayarların tek tip USB-C konektörü barındırması gerekiyor.

OYUN BİLGİSAYARLARINA KÜÇÜK İSTİSNA

Direktif, 100W veya daha düşük güç derecesine sahip tüm dizüstü bilgisayarların doğrudan USB-C şarjına geçmesini zorunlu kılıyor.

Yüksek güç tüketen oyun bilgisayarları gibi cihazlar ise zorunlu USB-C portunun yanında kendi özel şarj girişlerini bulundurmaya devam edebilecek.

KUTUDAN ŞARJ CİHAZI ÇIKMAYABİLİR

Üreticilerin ayrıca tüketicilere dizüstü bilgisayarları şarj cihazı olmadan satın alabilecekleri bir paketleme seçeneği sunmaları şart koşuluyor.

Bu çevreci hamleyle birlikte mevcut şarj aletlerinin yeniden kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

MİLYONLARCA EURO TASARRUF HEDEFLENİYOR

İkinci el veya halihazırda satışta olan cihazları etkilemeyen bu kuralın, tüketiciler için yıllık 250 milyon Euro'ya kadar tasarruf yaratması bekleniyor.

Ayrıca tek tip şarj standardına geçiş sayesinde yılda 11 bin tona varan elektronik atığın engelleneceği tahmin ediliyor.