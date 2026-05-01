Küresel akıllı telefon pazarında lider değişti: İşte son rakamlar

Geçtiğimiz yıl pazar liderliğini Apple'a kaptıran Samsung, yeni yılın ilk çeyreğinde eski konumuna geri döndü.

Omdia raporuna göre küresel pazar genelinde yüzde 1'lik minimal bir büyüme yaşanırken toplam akıllı telefon sevkiyatı 298,5 milyon adede ulaştı.

GALAXY S26 SERİSİ SAMSUNG'U ZİRVEYE TAŞIDI

Samsung yılın ilk çeyreğinde 65,4 milyon akıllı telefon satarak yüzde 22 pazar payı elde etti ve satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 8 artırdı.

Şirketin yeniden birinci sıraya yükselmesinde Galaxy S26 serisinin başarılı satış grafiği önemli bir rol oynadı.

APPLE İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Teknoloji devi Apple ise aynı dönemde 60,4 milyon iPhone satışı gerçekleştirerek yüzde 20 pazar payı ile ikinci sıraya düştü.

Listenin üçüncü sırasında yer alan Xiaomi, yıllık bazda yüzde 19 düşüş yaşamasına rağmen 33,8 milyon sevkiyatla pazardan yüzde 11 pay almayı başardı.

OPPO, alt markalarıyla birlikte 30,7 milyon sevkiyatla dördüncü olurken, 21,3 milyon satış yapan Vivo beşinci sıraya yerleşti.

Araştırmacılar, artan bellek çipi fiyatlarının etkisiyle yılın ikinci yarısında akıllı telefon pazarında daralma yaşanabileceğini ve markaların karlılıklarının etkilenebileceğini öngörüyor.