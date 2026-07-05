ABD Bağımsızlık Günü kutlamalarında dünyanın en büyük havai fişek gösterisi rekorunu kırdı

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ABD'nin 250. yıl kutlamaları, Donald Trump'ın öncülüğünde 'Freedom250' kapsamında ülke genelinde etkinliklerle kutlandı.

Washington D.C.'de D.C.’deki National Mall ve çevresinde etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen 'Salute to America' etkinliği, gün boyu süren geçit törenleri, askeri uçak flyover’ları, konserler ve gösterilerle taçlandırıldı.

GÖSTERİ 40 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 75 kişilik bir ekip, altı ay boyunca hazırlık yaptı.

Saat 22.30 civarında başlayan gösteri, Potomac Nehri’ndeki mavnalar ve 10 farklı noktadan yaklaşık 40 dakika sürdü.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİNDE TARİHİ REKOR KIRILDI

Etkinlikte, yaklaşık 850 bin havai fişek mermisi ateşlendi.

Bu gösteri, mevcut Guinness Dünya Rekoru'nu aşarak tarihin en büyük havai fişek gösterisi olarak tescillendi.

Bir önceki rekor ise 2016'da Filipinler'de 810 bin 904 adet havai fişek ateşlenmesiyle kaydedilmişti.