Yunanistan'da orman yangını fabrikalara sıçradı

Havaların ısınmasıyla orman yangınları tekrardan etkisini göstermeye başladı.

Artan hava sıcaklığı ve kuvvetli rüzgarlar sonucunda Yunanistan’ın birçok bölümünde orman yangınları baş gösterdi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, dün akşam çıkan orman yangınında alevler, bir geri dönüşüm tesisi ile tekstil fabrikasına sıçradı.

160 İTFAİYE PERSONELİ GÖREV ALDI

Orman yangınının, büyük ölçüde kontrol altına alınmasının ardından çalışmalar fabrika ile tesise yoğunlaştırıldı.

Yangına 160 itfaiyeci, 5 yaya ekibi, 52 araç ile çok sayıda gönüllü müdahale ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de çalışmalara katıldı.

DUMANLAR SELANİK'İN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAPLADI

Yetkililer, geri dönüşüm tesisinden yükselen yoğun siyah dumanın Selanik'in büyük bölümünü kapladığını ifade etti.

Dumanın 20 kilometreden daha geniş bir alana yayıldığına işaret eden yetkililer, kent genelinde yanmış plastik kokusunun hissedildiğini belirtti.

ÇOCUKLARA VE YAŞLILARA YÖNELİK UYARI

Yetkililer, dumanın olası toksik etkisi nedeniyle vatandaşlara pencerelerini kapalı tutmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmaları çağrısında bulundu.