Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü günün heyecanı yaşanıyor.
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü gün heyecanı, minik 1 boy müsabakalarıyla başladı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, müsabakalar öncesinde pehlivanların eşleşmeleri yapıldı.
Ardından pehlivanlar, davul ve zurna eşliğinde kol bağlayıp peşrev çekti.
Hakem heyetinin işaretin ardından güreşler başladı.
BAŞPEHLİVAN BELLİ OLACAK
Öğle saatlerinde başpehlivanlar Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman yarı finale yükselmek için er meydanına çıkacak.
Final güreşinin ardından Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)