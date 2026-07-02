ABD basını: Avrupa, Türkiye ikilemiyle yüzleşiyor

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7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi yaklaşıyor.

Tarihi zirve öncesi ev sahibi Türkiye'nin giderek artan rolü dünya basınının manşetlerini süslüyor.

Bu konuda dikkat çeken son analiz ABD merkezli Financial Times'tan geldi.

AVRUPA, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELEBİLİR

Analizde Ukrayna savaşı, Ortadoğu'daki çatışmalar ve ABD'nin Avrupa'daki güvenlik rolünü azaltabileceği endişesinin Brüksel'i Türk savunma sanayisine yönlendirdiği yazıldı. .

Brüksel'deki NATO karargahında Türkiye'nin, ABD'den sonra ikinci sırada yer alan 'vazgeçilmez bir ortak' diye nitelendiği aktarıldı.

TÜRKİYE, BU ROLÜ ÜSTLEMEYE HAZIR

Haberde, Türk savunma sanayisinin Avrupalı NATO üyelerinin acil ihtiyaç duyduğu insansız hava araçları (İHA) ve güdümlü füzeler gibi silahları seri üretmek için gereken ölçeğe ve uzmanlığa sahip olduğu ifade edildi.

Ankara'nın artan jeopolitik önemini Avrupa Birliği'yle (AB) daha yakın ilişkiler kurmak, Avrupa'nın şekillenmekte olan güvenlik düzeninde resmi bir rol üstlenmek ve hızla gelişen savunma sanayisiyle silah anlaşmaları yapmak için kullanmak istediği ifade ediliyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN AVRUPA'YA ENTEGRESİ

Analizde 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Ankara Zirvesi'nde Brüksel'in önceliğinin ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya bağlılığını sürdürmesini sağlamak olacağı belirtiliyor.

Bir diğer önemli gündem ise Türkiye'nin ve savunma sanayisinin Avrupa güvenlik sistemine ne ölçüde entegre edileceği konusu olarak öne çıkıyor.

ERDOĞAN İLE DAHA DA HIZLANDI

Analizde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından uygulanan ABD ambargosuyla başlayan üretimi yerlileştirme girişimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde devlet desteğiyle hızlandığına dikkat çekildi.

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın liderliğindeki Baykar'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo'yla yaptığı anlaşmalar, Bayraktar drone'larının Ukrayna cephesindeki performansı, İspanya'ya jet eğitim uçağı HÜRJET ihracatı için 2,6 milyar euroluk anlaşma imzalanması gibi gelişmeler de anımsatılıyor.