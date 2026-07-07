ABD basını yazdı: KAAN varlığını tüm dünyaya kanıtladı

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün boyunca sürecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Donald Trump F-35 savaş uçağına yönelik bir açıklamasında "Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım." dedi.

Trump'ın bu açıklamasından sonra gözler Türkiye'ye F-35 satışına çevrildi.

Türkiye bir yandan F-35 almak için diplomasi trafiği yürütürken bir yandan da milli muharip uçak KAAN'ı geliştiriyor.

Birçok insan iki uçağın arasındaki farkları ve hangisinin daha iyi olduğunu merak ediyor.

KAAN 2028 İLE 2030 YILLARI ARASINDA TESLİM EDİLECEK

National Security Journal, KAAN ile F-35'i karşılaştırarak uçakların temel farklarından hangisinin daha güçlü olduğuna dair dikkat çeken bir analiz yayımladı.

Habere göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli KAAN savaş uçağı için ilk üretim sözleşmesini imzaladı; bu kapsamda 20 adetlik Block 10 uçaktan oluşan ilk parti, 2028 ile 2030 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

ENDONEZYA VE SUUDİ ARABİSTAN

Endonezya halihazırda 48 adet KAAN savaş uçağı için imza atmış durumda ve Suudi Arabistan da programa katılmak için adımlar atıyor.

TÜM DÜNYAYA VARLIĞINI KANITLADI

KAAN, Şubat 2024'te gökyüzünde 13 dakika kalarak tüm dünyaya varlığını kanıtlayan bir uçak haline geldi.

Türkiye'nin KAAN uçağı programı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Türk Hava Kuvvetleri ile uçak için ilk üretim sözleşmesini resmi olarak imzaladığını doğrulamasıyla bu ayın başlarında büyük bir adım attı.

ERKEN TEDARİK AŞAMASI

Bu haber, programın erken tedarik aşamasına geçtiği ve uçağın tasarımının tamamlandığı anlamına geliyordu.

Raporlara göre anlaşma, teslimatlarının 2028 ile 2030 yılları arasında yapılması beklenen 20 adetlik bir ilk parti KAAN Block 10 savaş uçağını kapsıyor.

TEKNİK VE ENDÜSTRİYEL ZORLUKLARA RAĞMEN BAŞARILDI

İstanbul'daki SAHA savunma fuarı sırasında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından yapılan bu duyuru, Ankara'nın, programın hâlâ karşı karşıya olduğu devasa teknik ve endüstriyel zorluklara rağmen uçağı tamamen operasyonel hale getirme niyetinde olduğunun en net işareti.

BEŞİNCİ NESİL TÜRK SAVAŞ UÇAĞI EKOSİSTEMİ

Sözleşme sadece Türkiye'nin uçağı satın alması nedeniyle değil, aynı zamanda Ankara'nın 2019'da ABD liderliğindeki F-35 programından çıkarılmasının ardından KAAN'ın, bağımsız bir Türk beşinci nesil savaş uçağı ekosistemi inşa etmeye yönelik ciddi ve uzun vadeli bir çaba olduğunu doğrulaması açısından da önem taşıyor.

ULUSLARARASI İLGİ

Aynı zamanda KAAN, uluslararası ilgi görmeye başlıyor; bu da Türkiye'nin yakında daha küçük hava kuvvetlerine daha ucuz F-35 alternatifleri sunmaya başlayabileceğini gösteriyor.

Endonezya, Ankara ile yaptığı kendi savunma paketinin bir parçası olarak 48 adet KAAN savaş uçağını kapsayan bir anlaşmayı halihazırda imzalamış durumdayken, Suudi Arabistan'ın da programa olası katılımı araştırdığı bildiriliyor.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ OPERASYONEL HİZMET

Yeni üretim anlaşmasına rağmen, KAAN'ın büyük ölçekli operasyonel hizmete girmesine 2 ila 4 yıl var.

Block 10 sözleşmesi kapsamında sipariş edilen ilk uçakların, Türkiye'nin pilotları eğitmeye başlamasına, lojistiği entegre etmesine, bakım süreçlerini planlamasına ve daha fazlasına yardımcı olacak erken bir operasyonel konfigürasyon olarak hizmet etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE DÜNYA GENELİNDE ÇOK YÖNLÜ ASKERİ ÜSLERE SAHİP

Daha gelişmiş varyantların nihayetinde üretime girmesinden önce bunun tamamlanması gerekecek.

Bu 2-4 yıllık bekleme süresi az olarak görünse de Türkiye, dünya genelinde çok yönlü askeri üslere ve büyük bir orduya sahip.

EUROFİGHTER

Bu yüzden Türkiye, bir yandan da sadece bu 2-4 yıllık süreçte gücünü kaybetmemek adına yabancı uçak alıyor.

Bu kapsamda Türkiye bir yandan İngiltere'den Eurofighter alırken bir yandan da ABD'den F-35 almak için adımlar atıyor.

Ancak yaşanan belirsizlikler, Türkiye için KAAN'ı hayati bir öneme sahip kılıyor.