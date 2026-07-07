ABD Başkanı Trump Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

36. NATO Liderler Zirvesi'ne Türkiye 2. kez ev sahipliği yapıyor.

32 ülke liderlerini bir araya getiren zirveye ABD Başkanı Donald Trump da katılıyor.

Zirveye geleceğini "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için" diyerek duyuran Donald Trump, Ankara'ya ulaştı.

TRUMP, ANKARA'YA ULAŞTI

Zirve öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı havalimanında karşıladı.

İki ülke lideri ilk karşılaşmada tokalaştı, sohbet etti.

İKİ LİDERİN SAMİMİYETİ OBJEKTİFLERE YANSIDI

Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden ilk kareler medyaya yansırken, iki liderin samimi anları dikkat çekti.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tutumu diğer ülke liderlerden ayrı tuttuğunu gözler önüne seriyor.

Temastan hoşlanmadığı bilinen Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bağı ve yakınlığı, fotoğraf karelerine de yansıdı.

BATI MEDYASI ARALARINDAKİ BAĞI YORUMLADI

Bu samimiyet batı medyasında da geniş yer buldu.

O anlar, canlı yanında Fox News başta olmak üzere birçok gazeteci tarafından 'Trump'ın diğer liderlere nazaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha yakın olduğu' şeklinde yorumlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP 15.00'DA GÖRÜŞECEK

Türkiye ve ABD ilişkilerinin detaylı olarak masaya yatırılacağı bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Trump ve Erdoğan'ın Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği görüşmenin 15.00'da olacağı belirtildi.