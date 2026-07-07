Erling Haaland'ın 2026 Dünya Kupası'nda isim değiştirmesinin nedeni

2026 Dünya Kupası'nda attığı goller kadar formasındaki isimle de gündem olan Erling Haaland, Norveç Milli Takımı'nda bu kez "Braut Haaland" yazılı formayla sahaya çıktı.

Manchester City'de yıllardır yalnızca "Haaland" ismini kullanan yıldız futbolcunun bu değişikliği, birçok futbolseverin merak konusu oldu.

Aslında bu değişiklik yeni değil. Haaland, 2025 yılından itibaren Norveç Milli Takımı formalarında "Braut Haaland" ismini kullanmaya başladı.

Dünya Kupası'nın küresel çapta ilgi görmesi nedeniyle bu ayrıntı ilk kez geniş kitlelerin dikkatini çekti.

"Braut" annesinin soyadı

Times of India'ya göre; Erling Braut Haaland'ın tam yasal adı zaten "Erling Braut Haaland".

Buradaki "Braut", annesi Gry Marita Braut'un soyadını temsil ediyor.

Norveç'te birçok kişi hem baba hem de anne soyundan gelen aile adlarını birlikte kullanıyor. Haaland da milli takım formasıyla bu aile mirasını yansıtmayı tercih ediyor.

Kulüpte neden sadece "Haaland"

Yıldız golcü, kulüp kariyerinde ise yalnızca "Haaland" ismini kullanmayı sürdürüyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, dünya çapında oluşturduğu sportif marka kimliğini korumak ve taraftarların onu kolayca tanımasını sağlamak.

Milli takımda ise kültürel kimliğini ve ailesine duyduğu saygıyı ön plana çıkarıyor.