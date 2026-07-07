Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat saçlarını kazıttı! Destek mesajı yağdı

Yıllar önce ekranlara veda etmesine rağmen tekrarları hala severek izlenilen "Sihirli Annem"de hayat verdiği 'Perihan Teyze' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Gül Onat, kemoterapi sürecinde saçlarını kestirdi. Usta oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Onat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notunu ekledi.

Kısa sürede gündem olan bu karenin ardından Onat'a dostlarından ve takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.