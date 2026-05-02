ABD basını yazdı: İran, ablukayı mayın taşıyan yunuslar ile delecek

Orta Doğu'da büyük çıkmaz...

ABD ile İran arasında devam eden ateşkes ile bir süredir sıcak çatışma yaşanmazken sorunlar henüz tam olarak çözülebilmiş değil.

Taraflar bir türlü kalıcı barış konusunda ortak noktada buluşamazken ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası da devam ediyor.

İRAN DAYANMAKTA ZORLANIYOR

ABD Donanması’nın İran limanlarına yönelik ablukası Tahran’ın petrol ihracat ağını büyük ölçüde durdururken İran’ın yaklaşık 50 yıldır özellikle Çin’e petrol satarak ekonomik baskılardan kurtulmaya çalıştığı, ancak yeni askeri baskı karşısında bu modelin ciddi şekilde zayıfladığı ifade edildi.

Wall Street Journal’in haberine göre, Tahran uzun süredir dayandığı “gerilla savaş ve yaptırımları delme” stratejisinde bir çıkmaza girdi.

ALTERNATİF YOLLAR ARANIYOR

ABD güçlerinin, İran’a ait ‘gölge tanker’ ağını da devre dışı bıraktığı, gemilerin Çin’e gizli petrol sevkiyatını sağlayamadığı aktarılırken Washington’ın, İran limanlarından çıkan tüm ticari sevkiyatları hedef alan bir abluka uyguladığı bildirildi.

İran’ın kara ve demiryolu üzerinden alternatif ticaret yolları geliştirmeye çalıştığı, ancak bunun toplam ticaretin yalnızca yaklaşık yüzde 40’ını karşılayabildiği kaydedildi.

MAYIN TAŞIYAN YUNUSLAR İLE MÜDAHALE İDDİASI

İranlı yetkililerin, mayın döşeme, denizaltı operasyonları ve iletişim altyapısına yönelik saldırıların gündeme geldiği bildirildi.

Habere göre yetkililer, Tahran'ın denizaltılardan mayın taşıyan yunuslara kadar, daha önce kullanılmamış silahları ABD savaş gemilerine saldırmak için kullanabileceğini söyledi.

BAZI GÖRÜŞ AYRILIKLARI MEVCUT

Analizde ayrıca Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi isimlerin, müzakere ve gerilimi düşürme çağrısı yaparken, Saeed Celili gibi muhafazakar isimlerin ise askeri tırmanışı savunduğu yazıldı.

Ülkede ekonomik baskı ve savaş yorgunluğunun arttığı ve bunun yönetimde kırılmalara yol açtığı vurgulandı.

TRUMP, ABLUKADAN VAZGEÇMİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ablukayı sürdürme konusunda ısrarından vazgeçmiyor.

Ablukanın bombardımandan daha etkili olduğunu söyleyen ABD Başkanı, kalıcı bir barış sağlanana kadar askerlerini çekmeyeceklerini söylüyor.