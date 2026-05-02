Küba’da 1 Mayıs’ta ambargo protestosu: On binler ABD’ye karşı yürüdü

Küba’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl yalnızca işçi haklarının değil, aynı zamanda ABD’ye yönelik tepkilerin de öne çıktığı kitlesel gösterilere sahne oldu. Başkent Havana’da sokaklara çıkan on binlerce kişi, ekonomik ambargo başta olmak üzere Washington yönetiminin politikalarını protesto etti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Göstericiler, başkent Havana’daki ABD Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Küba bayrakları ve devrim yanlısı pankartlar taşıyan kalabalık, sloganlar eşliğinde ilerledi.

Yürüyüş boyunca ABD’nin Küba’ya yönelik yaptırımlarına tepki gösterilirken, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliği vurgulandı.

"BARIŞTAN YANAYIZ" MESAJI

Küba Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Osnay Miguel Colina, yürüyüşte yaptığı konuşmada sert mesajlar verdi.

Colina, Küba halkının çatışmadan yana olmadığını belirterek, “Biz nefret ve çatışma değil, barış ve dayanışma isteyen bir halkız. Ancak kazanımlarımızı savunma kararlılığımız da nettir” ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY KATILIM

Yürüyüşe, Küba’nın eski Devlet Başkanı Raul Castro ile mevcut Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de katıldı. Ülke yönetiminin üst düzey isimlerinin katılımı, etkinliğin siyasi önemini artırdı.

Diaz-Canel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 1 Mayıs etkinliklerinin Küba halkının birlik ve kararlılığını yansıttığını vurguladı.

MİLYONLARCA İMZA TOPLANDI

Küba hükümeti, nisan ayı ortasından bu yana yürütülen kampanya kapsamında 6 milyonun üzerinde kişinin ABD’nin enerji sektörüne yönelik kısıtlamalarına ve ekonomik ambargoya karşı imza verdiğini açıkladı.

Yetkililer, bu kampanyanın halkın geniş kesimlerinin ambargoya karşı ortak duruşunu ortaya koyduğunu belirtti.

"KÜBA'YI ANLAMAK İSTEYEN BURAYA BAKSIN"

Devlet Başkanı Diaz-Canel, paylaşımında 1 Mayıs yürüyüşlerini işaret ederek, Küba’yı anlamak isteyenlerin bu tabloya bakması gerektiğini ifade etti.

Küba halkının kendi toprağına sahip çıkan ve onu savunmaya hazır bir irade sergilediğini vurgulayan Canel, yürüyüşün bu ruhu yansıttığını dile getirdi.