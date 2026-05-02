Sumud Filosu aktivisti: İsrail ordusu plastik mermiyle saldırdı

Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail ordusunun müdahaleleri, gündemdeki yerini koruyor.

Filoda yer alan aktivistlerden Sijaad Hussain, yaşadıklarını anlatarak müdahalenin uluslararası sularda gerçekleştiğini ve sert yöntemler kullanıldığını belirtti..

"İNSANİ YARDIM TAŞIYORDUK"

İngiliz aktivist Hussain, filonun Gazze’ye doğru ilerlediği sırada herhangi bir ülkenin karasularında bulunmadıklarını belirterek, müdahalenin hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

“İnsani yardım taşıyorduk ve Gazze’ye gidiyorduk. Müdahale uluslararası sularda gerçekleşti. Bulunduğumuz yer, İsrail’in kontrol alanında değildi” diyen Hussain, operasyonun zamanlamasına da dikkat çekti.

"PLASTİK MERMİ KULLANILDI, YARALANANLAR VAR"

Filoya yapılan baskın sırasında sert müdahale ile karşılaştıklarını ileri süren Hussain, güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığını ifade etti.

Bazı aktivistlerin yaralandığını ve müdahale sırasında panik yaşandığını aktaran Hussain, teknelere zorla çıkıldığını ve kontrolün ele geçirildiğini söyledi.

"SOĞUK VE RAHATSIZ EDİCİ BİR ORTAMDAYDIK"

Müdahalenin ardından filo katılımcılarının başka bir gemiye götürüldüğünü belirten Hussain, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“Bizi büyük bir konteyner gemisine aldılar. Gece şartları oldukça zordu; soğuk ve rahatsız edici bir ortamdaydık.”

Olay sonrası bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığını ifade eden aktivist, müdahalenin fiziksel ve psikolojik etkiler bıraktığını dile getirdi.

"BAZI KİŞİLER HALA TUTULUYOR"

Hussain, filo üyelerinden bazılarının serbest bırakıldığını ancak iki kişinin halen alıkonulduğunu öne sürdü. Aktivist, bu kişilerin durumuna dikkat çekerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

"FİLİSTİN İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTMELİYİZ"

Filoda yer almaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayan Hussain, Filistin meselesine dikkat çekmeye devam edeceklerini söyledi.

“Filistin için sesimizi yükseltmeliyiz. Özgürlük sağlandığında herkes için daha adil bir dünya mümkün olacak” ifadelerini kullanan Hussain, yeniden benzer bir misyona katılmak istediğini dile getirdi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamasında Türkiye’ye de teşekkür eden Hussain, gördükleri destekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Aktivist, gelecekte yeniden yardım faaliyetlerinde yer alma temennisini yineledi.