ABD Başkanı Trump'ın Ankara programı belli oldu

Tarihi zirve için geri sayım...

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi yaklaşıyor.

Zirveye çok sayıda liderin katılacağı açıklanırken bu isimler arasından en önemlisi ABD Başkanı Donald Trump olarak öne çıkıyor.

7 TEMMUZ'DA ANKARA'DA OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump zirve ve öncesindeki ziyaretler için 7 Temmuz’da Ankara’da olacak.

ABD Başkanı'nın yaklaşık bin kişiden oluşan ekibinin ise günler öncesinden Ankara’ya gelerek hazırlık yapacağı belirtildi.

KORUMALARI İLE BİRLİKTE GELİYOR

Güvenlikten lojistiğe kadar pek çok alanda çalışacak ekiplerin Ankara’da görev yapacak ABD personeli Trump’tan günler önce Ankara’ya gelecek ve hazır bekleyecek.

Özel servis ajanları, lojistik ekipler Trump’ın kullanacağı güzergahları, güvenlik koridorlarını ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek.

ÖNCE ANITKABİR SONRA BEŞTEPE

Trump'ın Ankara ziyaretine Anıtkabir ile başlayacağı ve ardından da Beştepe’ye geçeceği aktarıldı.

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak Trump’a atlı birlikler eşlik edecek.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENMESİ BEKLENİYOR

Tören sonrası önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeye gerçekleştirileceği de gelen bilgiler arasında.

İki ülke arasında başta milli muharip uçak KAAN’da kullanılacak F-110 savaş uçağı motorlarının satışı, Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşü, Suriye ve Gazze’deki son durum gibi pek çok başlık masada olacak.

Erdoğan ve Trump’ın görüşmelerden sonra ikili anlaşmalara imza atması ve ortak basın toplantısı yapması da bekleniyor.

'ÇOK MUTLU EDECEĞİM BİR ŞEY YAPACAĞIM' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump'a "Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz?" sorusu yöneltilmişti.

ABD Başkanı ise bu soruya yanıt olarak "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.