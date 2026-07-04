Mısırlı futbolcuların kutlaması secdeye giderek oldu
FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Mısırlı futbolcular, mutluluklarını secdeye giderek gösterdi.
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Dünya Kupası son 32 maçında Avustralya ile Mısır karşı karşıya geldi.
Mücadeleye hızlı başlayan Mısır, karşılaşmanın 13. dakikasında Emam Ashour'un golüyle 1-0 öne geçti.
Golün ardından büyük sevinç yaşayan Mısırlı futbolcular, takım halinde şükür secdesi yaptı.
GOL SONRASI ŞÜKÜR SECDESİ
Daha sonra mücadelede Avustralya, 55. dakikada beraberliği yakaladı.
Karşılaşmada normal süre 1-1 tamamlandı ve maç uzatmalara, ardından da penaltılara gitti.
Penaltılarda Mısır kullandığı 4 atışı da gole çevirirken, Avustralya 2 penaltıdan yararlanamadı.
BU KEZ DE GALİBİYET SECDESİ...
Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Mısırlı futbolcular, mutluluklarını secdeye giderek gösterdi.
Bu anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, ortaya çıkan görüntüler tüm dünyada ses getirdi.