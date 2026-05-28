ABD Hazine Bakanı: İran'da rejimi değiştirdik

Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde ABD-İran müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin müzakere sürecinde nerede olduğuna ilişkin ısrarlı sorulara net yanıtlar vermekten kaçındı.

Bu tür siyasi kararların tamamen Başkan Donald Trump'ın uhdesinde bulunduğunu belirten Bessent, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmesinde ise boğazın uluslararası bir su yolu olduğunu ve ticari geçişlere kapatılmasını kabul etmediklerini vurguladı.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

ABD ile İran arasındaki olası anlaşmaya ilişkin Bessent, "Bu çok yönlü bir anlaşmadır ve Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görene kadar hiçbir şey masada olmayacak" diye konuştu.

Trump'ı kastederek, "Kendisi kötü bir anlaşma yapmayacaktır. Amerikan halkı için harika bir anlaşma yapacaktır" diyen Bessent, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmek zorunda olduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

"İRAN'DA REJİMİ DEĞİŞTİRDİK"

Bessent, Trump'ın daha önce hiçbir ABD hükümetinin başaramadığı şeyi başardığını savunarak, "İranlıları nükleer programlarına ilişkin görüşmeye ve hatta belki de nükleer programları olmayacağı yönünde taahhütte bulunmaya ikna ettik. Bu daha önce hiç yaşanmamıştı" ifadelerini kullandı.

İran’a yönelik saldırılar sonrasında ülkede bir rejim değişikliği yaşanmadığını ancak yine de yönetimin değiştiğini söyleyen Bessent, "İran'da rejim değişikliği olmadı ama rejimi değiştirdik" dedi.