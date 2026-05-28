Mahmut Uslu'dan Osimhen mesajı: Osimhen'i isteriz ama bize gelmez

Eski Fenerbahçe Yöneticisi ve Aziz Yıldırım'ın yapılacak seçimlerde listesinde yer alan Mahmut Uslu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’de uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretine vurgu yapan Uslu, “Bu sene şampiyonluk sözü veriyoruz. Ya herro ya merro. Fenerbahçe’de bu sene şampiyonluk olmazsa daha büyük bir kaos olur. O yüzden Aziz Yıldırım bu sorumluluğun altına giriyor” dedi.

Taraftar grupları arasında birlik sağlanması gerektiğini ifade eden Uslu, geçmişteki güçlü Kadıköy atmosferini yeniden oluşturacaklarını söyleyerek “Parçalanmış taraftar grupları var. Taraftarı birleştireceğiz, ‘Kadıköy’den çıkılmaz’ mottosuna döneceğiz. Fenerbahçe ruhunu yeniden canlandıracağız. Bunu geçmişte nasıl yaptıysak bugün de yapacağımızı biliyoruz” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I YENECEK KADRO KURMALIYIZ"

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu olan Uslu, ezeli rakip Galatasaray'ın son yıllardaki başarılarına da değinerek, “Galatasaray’ı yenecek bir kadro kurmalıyız. Bunu biz yapacağız. Galatasaray’ın şampiyonluklarına dur diyeceğiz. Nasıl 2000 yılında yaptıysak, bu sene de aynısını yapacağız” dedi.

"OSİMHEN'İ İSTERİZ AMA BİZE GELMEZ"

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında da konuşan Uslu, Nijeryalı oyuncunun çok önemli bir futbolcu olduğunu söyleyerek “Osimhen’li takımı durduracak kadroyu kuracağız. Kadıköy’ü yenilmez hale getirirsek şampiyon biziz” ifadelerini kullandı.

Uslu, yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer ihtimaline ise “Osimhen gibi bir oyuncuyu kim istemez? Ama bize gelmez. Gideceği yerler belli” dedi.