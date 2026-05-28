Kemal Kılıçdaroğlu için "Kahraman Kemal" afişleri hazırlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın son günü düzenlenecek halk buluşmasında önemli açıklamalar yapacağının sinyalini verdi.

"BÜTÜN GERÇEKLERİ HALKIMLA PAYLAŞMAK ZORUNDAYIM"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, daha önce kamuoyuna yansıtmadığı bazı bilgileri ilk kez anlatacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

““Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik.”

"KAHRAMAN KEMAL" AFİŞLERİ HAZIRLANIYOR

Gazeteci Barış Yarkadaş TV100'de yayımlanan programda yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun cumartesi günü gerçekleştireceği buluşma öncesinde yürütülen hazırlıklara ilişkin bilgiler paylaştı.

Yarkadaş, CHP’de henüz sayman atanmadığını ve bu nedenle parti kasasından herhangi bir harcama yapılmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Kemal Kılıçdaroğlu devraldığından beri CHP’nin kasasından 1 TL bile harcanmıyor. Neden? Çünkü şu an sayman atanmadı.”

"CHP'NİN KASASINDAN TEK KURUŞ ÇIKMIYOR"

İstanbul ve Ankara’da Kılıçdaroğlu’nun katılacağı halk buluşması ve bayramlaşma programı için çok sayıda afiş basıldığını belirten Yarkadaş, hazırlıkların tamamen gönüllü desteklerle sürdürüldüğünü söyledi.

“Kahraman Kemal” sloganının yer aldığı afişlerin vatandaşların kendi imkanlarıyla bastırıldığını ifade eden Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu otobüslerin de yine bireysel desteklerle giydirildiğini dile getirdi.

Yarkadaş, “CHP’nin kasasından tek kuruş para çıkmıyor” ifadelerini kullandı.