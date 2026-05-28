CHP Karabük'te 'Özgür Özel- Kemal Kılıçdaroğlu' kavgası

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) kaos sürüyor..

CHP'deki değişim hareketinden sonra başlayan 'şaibeli kurultay' davalarından 'mutlak butlan' kararı çıktı.

Partide tüm makamlar, 38. Olağan Kurultayı öncesindeki isimlere iade edildi.

Kararın yankıları sürerken, partinin il ve ilçe teşkilatlarında da tartışmalar yaşanıyor.

Bunların son örneği Karabük'te yaşandı.

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına partililer katıldı.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDA GERGİNLİK

Son günlerde CHP’de yaşanan gelişmeler ve kurultay tartışmaları da programın gündem başlıkları arasında yer aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yaşar, partide birlik ve beraberlik açısından herhangi bir sorun olmadığını belirterek CHP örgütünün Karabük’te ortak hareket ettiğini söyledi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, partisinin İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi.

Program sırasında bazı partililerin, CHP’de yaşanan son süreçle ilgili milletvekilinden açıklama beklediklerini söyledi.

MİLLETVEKİLLERİYLE PARTİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Safranbolu’daki bayramlaşma programında da bazı partililerin, Akay’ın Özgür Özel’e destek verdiğine yönelik açık bir açıklamada bulunmamasına tepki gösterdiği belirtildi.

Tepkiler üzerine partililer ile milletvekili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"HER İKİ GENEL BAŞKANLA DA ÇALIŞTIM"

Kendisine yönelik eleştiriler üzerine konuşan Akay, her iki genel başkan döneminde de görev yaptığını belirterek kurumsal kimliğe vurgu yaptı.

Akay, "Her iki genel başkanlıkla da çalıştım. Her iki genel başkanlıkla da çalışırken bütün gücümle çalıştım, kurumsal kimliğe riayet ederek çalıştım. Bu süreci istemeyen, bu olayla karşılaşmak istemeyen vekillerden biriyim ben. Bu 3 yıllık süreç içerisinde karşılaşmadığımız konu kalmadı. Partinin içerisine bir sürü müdahaleler olmaya çalıştı" dedi.

"TARAFINI SEÇ"

Açıklamayı yeterli bulmayan partililer ise "Tarafını seç" diyerek Cevdet Akay'a tepki gösterdi.