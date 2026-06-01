ABD-İspanya seferinde güvenlik alarmı: Uçak Newark'a geri döndü

ABD’den İspanya’nın Palma de Mallorca bölgesine gitmek üzere havalanan United Airlines’a ait yolcu uçağı, uçuş sırasında tespit edilen olası bir güvenlik riski nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Yaklaşık 3,5 saat havada kalan uçak, New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

NEWARK’TAN KALKTI, ATLANTİK ÜZERİNDE GERİ DÖNDÜ

CBS News tarafından aktarılan bilgilere göre olay, 30 Mayıs tarihinde meydana geldi. Newark Liberty Havalimanı’ndan kalkış yapan Boeing 767 tipi uçak, 190 yolcu ve 12 kişilik mürettebatla Atlantik üzerinde seyrederken rotasını değiştirerek geri dönüş kararı aldı.

Uçağın Palma de Mallorca’ya planlanan seferine devam edememesi, yolcular arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

“OLASI GÜVENLİK TEHDİDİ” ALARMI

Yetkililer, geri dönüş kararının uçuş sırasında ortaya çıkan olası bir güvenlik tehdidi nedeniyle alındığını bildirdi. Hava trafik kontrol kayıtlarında, bir yolcunun Bluetooth cihazına tehdit olarak algılanabilecek bir isim vermesinin güvenlik birimlerini harekete geçirdiği belirtildi.

Bu gelişme üzerine uçakta bulunan sistemlerin ve yolcu cihazlarının güvenlik açısından incelendiği aktarıldı.

KABİNDE BLUETOOTH UYARISI YAPILDI

Sosyal medyada paylaşım yapan bir yolcu, kabin ekibinin yolculardan Bluetooth bağlantılarını kapatmalarını istediğini iddia etti. Ancak iki cihazın aktif kalmaya devam etmesi üzerine durumun uçuş ekibi tarafından şirket merkezine bildirildiği öne sürüldü.

Yapılan değerlendirmelerin ardından uçağın güvenlik gerekçesiyle geri dönmesine karar verildi.

NEWARK’A ACİL İNİŞ VE TAHLİYE

Uçağın Newark Liberty Havalimanı’na iniş yapmasının ardından yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği ve terminalde güvenlik kontrolünden geçirildiği bildirildi. Olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da fiziksel zarar yaşanmadı.

GÜVENLİK EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

ABD’li yetkililer, olayın ardından uçakta detaylı güvenlik incelemesi başlattı. Söz konusu durumun teknik bir yanlış algılama mı yoksa gerçek bir güvenlik riski mi olduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Havacılık otoriteleri, benzer durumlarda ihtiyatlı yaklaşımın standart prosedür olduğunu vurgularken, yolcuların güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade etti.

SEFERLERDE GÜVENLİK PROTOKOLLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, uçuş güvenliğinde dijital cihazların ve kablosuz bağlantıların oluşturabileceği olası riskleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, modern havacılıkta en küçük şüphelerin bile ciddi güvenlik prosedürlerini tetikleyebildiğine dikkat çekiyor.