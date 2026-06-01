Fiat Doblo üretimi yıllar sonra Türkiye'ye geri dönüyor: Tarih belli oldu

2022'de üretimi İspanya'ya kaydırılan Fiat Doblo'nun ve kardeş modellerinin üretimi, 2026 sonunda yeniden Bursa'daki Tofaş fabrikasında başlayacak.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Doblo'nun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Bursa'daki üretim hatlarına geri döneceğini açıkladı.

Yerli üretimin satış ve lojistik avantajlarını vurgulayan Aytaç, bu stratejik adımın markanın ticari araç pazarındaki büyüme ivmesini çok daha güçlü hale getireceğini belirtti.

256 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK

Tofaş ve Stellantis arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda, K9 kodlu hafif ticari araçların üretimi için 256 milyon euroya varan bir yatırım gerçekleştirilecek.

Yeni üretim döneminde; Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot markaları adına banttan inecek modellerle yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Bursa'daki tesisler ayrıca Stellantis grubu markaları için geliştirilen K0 kodlu 1 tonluk hafif ticari araçların da küresel üretim sorumluluğunu üstlenecek.

Bu kapsamda üretilecek araçların yaklaşık 230 bin adetlik bölümü, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren Ram ProMaster City adıyla Kuzey Amerika pazarına ihraç edilecek.

İlk kez 2000 yılında Bursa'da üretim yolculuğuna başlayan Fiat Doblo, Türkiye pazarında çeyrek asırlık süreçte 600 binden fazla satış rakamına ulaştı.

Yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda efsane araç, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tekrar yerli üretim hatlarına iniş yapacak.

Yolculuğuna küçük bir proje olarak adım atan Doblo, yıllar içerisinde geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonları ve yenilenen nesilleriyle hafif ticari araç pazarının öncüsü oldu.

İTHAL DOBLO'LAR SATILIYORDU

Üretimi 2023 yılında Tofaş'ta sona eren araç, beşinci ve altıncı nesliyle bir süredir Stellantis çatısı altında ithal olarak Türkiye pazarında satılıyordu.

Tofaş'ın güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen 210 kilometre menzilli elektrikli Doblo Cargo modeli, 2019 yılında yollara çıkarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Cargo, Combi ve Panorama gibi farklı gövde tipleri sunan araç, geniş kullanım alanlarıyla özellikle KOBİ'lerin ve ticari araç kullanıcılarının en büyük yardımcısı haline geldi.