Sezen Aksu, Seda Sayan'a çorap hediye etti

Bayramda çalışan ünlülerden ünlü sanatçı Seda Sayan, Mersin'de bir otelde bayram konseri verdi.

SEZEN AKSU'DAN HEDİYE

Gecede giydiği çorabın hikayesini dinleyicileriyle paylaşan Sayan, Sezen Aksu'nun kendisine sahnede giymesi için özel bir çorap hediye ettiğini belirtti.

Sanatçı, "Bugün sahnede sadece bir kişi değiliz, iki kişiyiz. Sezen Aksu'nun hediyesi olan bu çorapla sahnedeyim. Sezen de çorap kadınıymış. Ben çorap kadınıyım kardeşim; sen seversin sevmezsin, beni ilgilendirmez." diyerek güldürdü.

"BEN KOCAM KÖYLÜYÜM"

Kendisini izlemeye gelen kayınvalidesi ve kayınpederine de teşekkür eden Sayan, "Çok iyi insanlar, onları çok seviyorum. Eşim de çok iyi bir adam. Ben zaten kocam köylüyüm. Benim kocam Tarsuslu, ben de artık Çukurova geliniyim, Tarsus geliniyim." dedi.