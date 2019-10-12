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ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Türkiye tepkisi

Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla 'bölgeden çekilme' kararına tepki amacıyla karar tasarısı sunuldu.

AA | 12.10.2019 - 06:14..
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Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elliot Engel ve Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul tarafından sunulan karar tasarısına her iki kanadın da büyük destek verdiği belirtildi.

Tasarıya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Engel ve McCaul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararını eleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Türkiye tepkisi

"BAŞKAN, ORTAKLARIMIZA İHANET ETTİ"

Açıklamasında terör örgütü YPG/PKK'yı savunan Engel, "Başkan Trump, askerlerimizi o bölgeden çekerek ortaklarımıza ihanet etti. Ülke değerlerimize ve ulusal güvenliğimize sırtını döndü. Bugün, bu tasarı ile alınan bu korkunç kararı reddediyor, Kongre üyeleri olarak, Başkan'ın gücünü kötüye kullanarak ilkelerimize ve güvenliğimize zarar verme girişiminin yanında olmadığımızı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ YAPTIRIM TASARISI

Öte yandan ABD medyasında yer alan haberlerde, Elliot Engel'in hafta içi Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde başlattığı terör operasyonunu durdurması ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik hedefli yaptırım uygulamasını içeren yeni bir tasarı daha sunacağı belirtildi.

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