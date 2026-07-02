ABD verilerini bekleyen altın fiyatları artışa geçti

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Yılın başında rekor seviyeleri test eden altının ons fiyatı, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler, güçlenen dolar ve yüksek faiz beklentileriyle ikinci çeyrekte düşüş eğilimi yaşıyor.

Bugün ons altın 4 bin 63 dolardan, gram altın ise 6 bin 100 liradan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bekleniyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 101 lira

Çeyrek altın: 10 bin 346 lira

Cumhuriyet altını: 42 bin 153 lira

Tam altın: 41 bin 385 lira

Yarım altın: 20 bin 695 lira

BRENT PETROL

ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin olarak taraflardan gelen olumlu mesajlarla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 71 dolara indi. Brent petrol şu sıralarda 70,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTIN REKORU: 5 BİN 598 DOLAR OLMUŞTU

Altının ons fiyatı, yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir izledi. Ocak ayında 5 bin 598 dolarla tarihi zirvesini gördü.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER PİYASALARI SARSTI

ABD/İsrail-İran hattında tırmanan çatışmalar ve Orta Doğu’daki belirsizlik, yılın ilk yarısında varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı. Petrol fiyatları kısa sürede 114 dolara kadar yükselirken enerji piyasasında arz endişeleri arttı.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILADI

Artan enflasyon riskleri ve güçlenen dolar, Fed’in daha uzun süre sıkı para politikasına devam edeceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum, altının alternatif maliyetini artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

DOLARIN GÜÇLENMESİ DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Dolar endeksinin 100 seviyelerinde güçlü seyrini koruması ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi, altına olan talebi zayıflattı. Piyasalarda Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırımı yapabileceği beklentisi öne çıktı.

YILIN İKİNCİ YARISINA DAİR BEKLENTİLER

Uzmanlara göre, yılın ikinci yarısında altının yönü; merkez bankalarının para politikaları, doların seyri ve jeopolitik risklerin seyrine bağlı olacak. Spekülatif pozisyonların çözülmesi ve olası enflasyon yavaşlaması ise fiyatlara destek sağlayabilir.