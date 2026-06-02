ABD'de aile içi katliam: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Iowa eyaletine bağlı Muscatine kentinde yaşanan kanlı olay, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Farklı adreslerde peş peşe meydana gelen silahlı saldırılar sonucunda aynı aileden olduğu değerlendirilen 6 kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, olayın aile içindeki uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığın ardından gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

SALDIRILAR FARKLI NOKTALARDA GERÇEKLEŞTİ

Yetkililerden alınan bilgilere göre, saldırıların merkezinde Ryan Willis McFarland isimli şüpheli bulunuyor. Polis, zanlının Muscatine kentindeki bir eve giderek burada 4 kişiyi silahla öldürdüğünü açıkladı.

Olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, ekipler saldırının kapsamını araştırmak amacıyla çevrede detaylı inceleme başlattı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİKÇE YENİ KURBANLAR ORTAYA ÇIKTI

İlk olay yerindeki incelemelerin ardından soruşturmayı genişleten polis ekipleri, saldırılarla bağlantılı başka kurbanların da bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda bir kişinin farklı bir evde, bir diğer kişinin ise yakınlardaki bir iş yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Böylece saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kurbanların tamamının aynı aileyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

POLİS: "AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIK İHTİMALİ GÜÇLÜ"

Muscatine Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, olayın nedenine ilişkin ilk bulguların aile içi bir anlaşmazlığa işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitiren kişilerin tamamının şüphelinin aile üyeleri olduğuna inanıldığı ifade edilirken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, saldırının planlanma süreci, olası motivasyonlar ve aile bireyleri arasındaki ilişkilerin detaylı şekilde incelendiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ NEHİR KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Polis ekipleri, saldırıların ardından şüphelinin izini sürerken McFarland'ın, Mississippi Nehri kıyısındaki bir yürüyüş patikasına gittiğini belirledi.

Bölgede yapılan aramalarda şüpheli, ölü olarak bulundu. İlk incelemelere göre McFarland'ın silahla intihar ettiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

KENTTE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANIYOR

Birden fazla adreste meydana gelen ve aynı aileyi hedef aldığı düşünülen saldırılar, Muscatine kentinde derin üzüntü yarattı. Olayın duyulmasının ardından bölge sakinleri ve yerel yöneticiler hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladı.

Güvenlik güçleri, olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak amacıyla soruşturmayı sürdürürken, kurbanların kimliklerine ilişkin resmi açıklamaların ailelere bilgi verilmesinin ardından yapılacağı öğrenildi. Yetkililer, şu aşamada toplum için devam eden bir güvenlik tehdidi bulunmadığını da vurguladı.