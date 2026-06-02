VNL 2026: Dominik-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta Şifresiz yayın kanalı!

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) sahne almaya hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ilk sınavını Dominik Cumhuriyeti karşısında verecek.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ilk hafta karşılaşmalarında Filenin Sultanları'nın performansı merakla bekleniyor.

Voleybol severler de Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçının tarihini, saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı.

Peki; VNL 2026 Dominik-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 3 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Mücadele, Milletler Ligi’nin ilk hafta karşılaşmaları kapsamında yapılacak.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları’nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Maç, Brezilya’nın Brasilia kentinde oynanacak ilk hafta programında yer alıyor.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.