Türk rapçi Aishe hayatını kaybetti! Ölüm sebebi ortaya çıktı

"Aishe" adıyla bilinen Tuğçe Ayşe Güler’in ölümü sevenlerini üzdü.

Aishe ile ilgili acı haberi kardeşi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aishe'nin hastalığı ve ölüm sebebi araştırılırken kardeşinin açıklaması dikkat çekti.

AİSHE NEDEN ÖLDÜ

Aishe'nin kardeşi, ölümün ardından yaptığı açıklamada, tedavi sürecine ilişkin önemli iddialarda bulundu.

Paylaşımında, ablasının önce kulak enfeksiyonu geçirdiğini, ardından yüz felci yaşadığını belirten kardeşi, ameliyat sonrası taburcu edilen Aishe'ye uygulanan kortizon tedavisinin vasküliti tetiklediğini öne sürdü.

"TEŞHİS KOYAMADILAR"

Kardeşi açıklamasında, fenalaşan Aishe'nin acil servise başvurmasına rağmen "yan etki" denilerek evine gönderildiğini, daha sonra yeniden hastaneye yatırıldığını ancak günlerce teşhis konulamadığını iddia etti.

Paylaşımda, "4 gün boyunca teşhis koyamadılar ve tedavi de görmedi. Daha da kötüleşince yoğun bakıma kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.