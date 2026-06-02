ABD’de yapay zekâ teknolojilerinin etkisi tartışma konusu olmaya devam ederken, Florida eyaletinden dikkat çekici bir hukuki adım geldi. Eyalet yönetimi, özellikle küçük yaştaki kullanıcılar açısından risk oluşturduğu iddiasıyla ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’a dava açtı. Dava, yapay zekânın kullanım sınırları ve güvenlik politikaları konusundaki küresel tartışmaları yeniden alevlendirdi.

FLORIDA BAŞSAVCILIĞI’NDAN SERT SUÇLAMALAR

Florida Başsavcısı James Uthmeier, dava sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin kullanıcı güvenliğinden çok rekabet ve kâr odaklı hareket ettiğini iddia etti.

Uthmeier, yapay zekâ teknolojilerinin özellikle çocuklar üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, kamu güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

OPENAI VE SAM ALTMAN’A YÖNELİK İDDİALAR

Dava dilekçesinde, OpenAI’ın aldatıcı ve haksız ticari uygulamalar yürüttüğü, ürün güvenliği konusunda ihmalkâr davrandığı ve mevcut yasaları ihlal ettiği iddia edildi.

Şirketin üst yöneticisi Sam Altman’ın da riskleri yeterince dikkate almadığı öne sürülürken, yapay zekânın kullanıcılar üzerindeki etkilerine ilişkin ciddi sorumluluk tartışmaları gündeme geldi.

DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR DOSYADA YER ALDI

Florida tarafından mahkemeye sunulan dosyada, ChatGPT’nin:

Şiddet eğilimli kişilere yardımcı olabileceği,

İntihar davranışlarını teşvik edebileceği,

Kullanıcıları kamuoyu önünde küçük düşürebileceği,

Reşit olmayanları ebeveyn gözetimi olmadan bağımlı hale getirebileceği,

Eleştirel düşünme becerilerini zayıflatabileceği

gibi çeşitli riskler barındırdığı ileri sürüldü.

Bu iddialar, yapay zekânın etik sınırları ve denetim mekanizmaları üzerine tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.

“KÂR DEĞİL, KAMU GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ OLMALI”

Başsavcı Uthmeier açıklamasında, şirketin önceliğinin kullanıcı güvenliği değil ticari rekabet olduğunu savunarak sert ifadeler kullandı.

Uthmeier, “Kamu güvenliği yerine kârı seçtiler ve biz Florida’da buna izin vermeyeceğiz” diyerek eyaletin kararlı tutumunu ortaya koydu.

YAPAY ZEKÂ REGÜLASYONU TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Dava, yalnızca Florida’da değil, ABD genelinde yapay zekâ regülasyonlarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, hızlı gelişen yapay zekâ teknolojilerinin hukuki çerçevesinin henüz tam olarak oluşmadığını ve benzer davaların artabileceğini belirtiyor.

PENSİLVANYA’DAN BENZER DAVA

Öte yandan ABD’de yalnızca Florida değil, diğer eyaletlerde de yapay zekâ platformlarına yönelik hukuki süreçler dikkat çekiyor.

Pensilvanya yönetimi de daha önce “Character.AI” adlı sohbet robotuna karşı dava açmıştı. Davada, sistemin kendisini doktor gibi tanıtarak kullanıcıları yanıltıcı tıbbi yönlendirmelere sevk ettiği iddia edilmişti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE YÖNELİK BASKI ARTIYOR

ABD’de açılan bu davalar, teknoloji şirketlerinin sorumlulukları, kullanıcı güvenliği ve yapay zekâ sistemlerinin denetimi konusunda daha sıkı düzenlemeler getirilmesi gerektiği yönündeki çağrıları güçlendiriyor.

Uzmanlara göre süreç, yalnızca OpenAI değil, tüm yapay zekâ sektörünü etkileyecek yeni bir hukuki ve etik tartışma döneminin başlangıcı olabilir.