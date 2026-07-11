Yılmaz Özdil'in alkol sorusu cevap buldu

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirve, ittifak tarihinin en önemli savunma sanayii forumlarından birine de sahne oldu.

Türkiye'nin İHA/SİHA teknolojilerindeki liderliği, Çelik Kubbe hava savunma mimarisi, çok katmanlı hava savunma sistemleri ve anti-İHA kabiliyetleri gibi milli projeler, NATO müttefikleri tarafından yakından takip edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı zirve sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde, Ukrayna, bölgesel güvenlik, 'drone' tehditleri ve savunma iş birlikleri ön plana çıktı.

AKŞAM YEMEĞİ DE ZİRVENİN EN ÇOK KONUŞULANLARIN ARASINDAYDI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı zirvede, Türkiye'nin ev sahipliği hem övgü topladı.

Zirvenin öne çıkan gündem maddelerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen liderler yemeğiydi.

'ALKOLLÜ İÇECEK VAR MIYDI' TARTIŞMASI

Bu yemek, bazı muhalif kesimlerde alkollü içecek ikramı tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Daha önce benzer eleştirilerde bulunan gazeteci Yılmaz Özdil, yemeğin menüsünü detaylı şekilde bildiğini ancak içki ikram edilip edilmediğinin belirsiz olduğunu ima etti.

"İÇİLMEDİ"

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, konuya bir açıklama getirdi.

Mustafa Varank, X hesabından yaptığı paylaşımda "İçilmedi." dedi.

"BUNDAN RAHATSIZ OLAN KİMSEYE RASTLAMADIM"

Varank açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İçilmedi. Çünkü 28 Ağustos 2014 itibarıyla alkollü içecek ikramı kaldırıldı.

Bundan rahatsız olan bir tane yabancı devlet adamına da rastlamadım.

Misafir ev sahibine tabidir."