İstanbul'da selalarla halkı meydanlara çağıran din görevlilerinin 15 Temmuz tanıklığı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

Darbe sırasında halkı meydanlara çağıran, tankların önünde siper olan din görevlilerinin yaptıkları tüm Türkiye'nin aklında yer edindi.

Bu kapsamda hain darbe girişiminin 10. yılında din görevlileri, darbe gecesi yaşadıklarını anlattı.

Üsküdar'daki Karakadı Alaaddin Camisi İmam Hatibi İkram Alacalar, 15 Temmuz gecesi televizyonda Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığı haberleri üzerine oğluyla birlikte dışarı çıktığını, Mihrimah Sultan Camisi'nin önünde darbe girişimi olduğuna dair konuşmalar yapan vatandaşlarla karşılaştığını söyledi.

VATANDAŞLARA SESLENDİ

Kısa süre sonra meydanda kalabalığın arttığını belirten Alacalar, yüksek bir yere çıkarak vatandaşlara darbe girişimine karşı koymaları gerektiğine ilişkin konuşma yaptığını dile getirdi.

"DARBEYE HAYIR, BİSMİLLAH, ALLAHU EKBER"

İkram Alacalar, "Darbeye hayır, Bismillah, Allahu ekber." diyerek yürüyüşe geçtiklerini, Bağlarbaşı üzerinden köprüye ilerledikleri sırada tanklarla karşılaştıklarını ifade etti.

Darbe girişimine katılmamaları konusunda uyardıkları askerlerin, üzerine silah doğrulttuğunu vurgulayan Alacalar, oğlunun kendisinden camiye gidip sela okumasını istediğini aktardı.

"VATAN BİZİM İÇİN EN KIYMETLİ HAZİNEDİR"

Oğlunu bırakarak görevli olduğu camiye sela okumaya gittiğini söyleyen İkram Alacalar, diğer camilerden de sela seslerinin yükselmesiyle rahatladığını, insanlar meydanlara daha çok çıkmaya başladığını belirtti.

Alacalar, "Vatan bizim için en kıymetli hazinedir. Vatan, vatan olmaktan çıkarsa camiler kapanır. Namaz kılamaz, ibadetini yapamazsın. Ailene, çoluk çocuğuna bakamazsın. Namus kavramı ortadan kalkar. Özellikle gençlere şunu söylüyorum. Aç kalabilir, ekmeksiz yaşayabilirsiniz ama vatansız yaşayamazsınız. Vatansız hiçbir şey olmaz. Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu içerisinde ilelebet bu vatan daim olmalıdır." diye konuştu.

BİNALİ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASIYLA DURUMUN CİDDİYETİNİ FARK ETTİ

Üsküdar Valide-i Cedid Camisi Müezzin Kayyımı Ahmet Uzunoğlu, camide yatsı namazını kıldıkları sırada durumdan haberdar olduklarını, namazı bitirdikten sonra gelişmeleri imam odasından takip etmeye başladıklarını ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın açıklamasıyla durumun ciddiyetini anladıklarını söyledi.

"BU ÇAĞRI OLMASA DA BİZ EVDE DURAMAZDIK"

Ahmet Uzunoğlu, "Eve geldiğimde haberlere baktım. Cumhurbaşkanımız televizyona bağlanıp, halkın gücünün üstünde bir güç tanımadığını belirtip bütün vatandaşları meydanlara çağırdı. Bu çağrı olmasa da biz evde duramazdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından 16 yaşındaki oğluyla birlikte evden çıktığını ifade eden Uzunoğlu, Üsküdar Meydanı'na doğru yaklaşık 8-10 kilometrelik yolu yürüdüklerini, dışarı çıkan insanların da akın akın ilerlediğini gördüklerini anlattı.

"PERSONELSİZ TANKLAR VARDI"

Telefonla kendisini arayan mesai arkadaşı Hamza Ensaroğlu'nun camiye geçip sela okumaları gerektiğini söylediğini aktaran Ahmet Uzunoğlu, "Yürüyerek Üsküdar Meydanı'na kadar geldik. Üsküdar-Ümraniye arası, sanki Arafat Meydanı'ndan Müzdelife'ye akın akın insanlar gider ya, insanlar sel gibi akıyordu. Yolda terk edilmiş, personelsiz tanklar vardı. Fazla oyalanmadan, 'Bu kötü olayın savuşturulması için din görevlisi olarak bizim katkımız sela okumak olur.' diyerek camiye geçtik." ifadelerini kullandı.

"SELA İNSANLARA BİR ÇAĞRIDIR"

Uzunoğlu, "Sela insanlara bir çağrıdır. Gece yarısı insanlar sela okuyorsa, 'Ey Müslümanlar olağanüstü bir durum var' demektir. Okunan selaların çok etkisi oldu. İnsanlar dışarıya çıktı." değerlendirmesini yaptı.

"BABA BİR HAREKETLİLİK VAR"

Şehzadebaşı Camisi İmam Hatibi Oğuzhan Bahtiyaroğlu ise 15 yıldır bu camide görev yaptığını, darbe girişimi sırasında da müezzin olarak görevinin başında olduğunu kaydetti.

Oğuzha Bahtiyaroğlu, 15 Temmuz gecesi yatsı namazından sonra evine gittiğinde çocuklarının, "Baba bir hareketlilik var. Tanklar Boğaziçi Köprüsü'ne inmiş, uçaklar Ankara'da bazı yerleri bombalıyor." dediğini aktardı.

"CAMİNİN ETRAFINI SARDILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı meydanlara çağıran televizyon konuşmasını izledikten sonra abdest alıp iki rekat namaz kıldığını, ardından görevli olduğu camiye gitmek için yola çıktığını dile getiren Bahtiyaroğlu, camide görevli bir arkadaşının kendisini arayarak, "Hocam, bizi tehdit ediyorlar. İBB'yi işgal ettiler, silahlarımıza el koydular. Caminin etrafını sardılar, ne yapalım?" diye sorduğunu anlattı.

"CAMİYE YAKLAŞTIĞIMDA SİLAH SESLERİNİ DUYDUM"

Kars doğumlu Ahıska Türkü olduğunu belirten Oğuzhan Bahtiyaroğlu, "Bizim Kafkasya'da büyüklerimiz dolu, hortum gibi felaketlerde halkı uyarmak için ezan ve sela okuturlardı. Bu, sadece cenazeyle ilgili değil. Tarihte felaket anlarında milleti uyandırmak için seferberlik çağrılarında selalar, ezanlar okunmuştur. Benimle gelmek isteyen çocuklarıma 'Bugün sıra bizde. Biz dönmezsek siz çıkarsınız.' deyip, yola koyuldum. Camiye varmadan güvenlikçileri aradım. Onların yönlendirmesiyle Vefa tarafından camiye geçtim. Caminin bütün dış kapılarını kapattım, ışıklarını söndürttüm. Camiye yaklaştığımda silah seslerini duydum. Bozdoğan Kemeri'nden atlayıp arka parka indiğimde kurşunlar üzerimden geçiyordu. Halkın üzerine sıkıyorlardı. Parkın yarısından sonra sürünerek camiye girdim. Girişte birkaç komşu cemaatimiz vardı. Onları da alarak içeri girdik." şeklinde konuştu.

"NE OLURSA OLSUN KAPILAR AÇILMAYACAK"

Bahtiyaroğlu, camiye vardığında güvenlik görevlisi arkadaşlarının "Hocam bunlar gelir, kapıyı kırarlar, ne yapalım?" diyerek sorduklarını, kendisinin de "Ne olursa olsun kapılar açılmayacak." diyerek sela okumaya başladığını söyledi.

"DARBE GİRİŞİMİ BASTIRILDI"

Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığından Türkiye genelinde sela okunması emrinin de geldiğini vurgulayan Oğuzhan Bahtiyaroğlu, "Bu da bizi cesaretlendirdi. Elhamdülillah, Cenabıallah bizi o gece dirilişin ve direnişin neferi kıldı. Ezanı okuduk, selaya başladık. Sonra Fetih Suresi, İstiklal Marşı okuduk. Ardından hainlerin psikolojisini bozmak için anonslar yaptım. 'Darbe girişimi bastırıldı. MİT olaya el koydu. Genelkurmay Başkanı kurtarıldı. Sadece siz kaldınız, teslim olun.' dedim. Darbecilerde 'Gidin, bu hocayı susturun, dilini kesin getirin.' diye emir veriyorlardı. Birkaç kez camiye girmeye kalktılar." ifadelerini kullandı.

"BİZİ ÖLDÜRMEDEN SANA DOKUNAMAZLAR"

Bahtiyaroğlu, camiye akın eden insanların darbecilerin içeri girmesini engellediğini, kendisine de "Hocam sen devam et, millet dağılmasın. Bizi öldürmeden sana dokunamazlar.' dediklerini aktardı.

"DARBECİLER HER TARAFI TUTMUŞLARDI"

Bu sözlerin kendisini çok yüreklendirdiğinin altını çizen Oğuzhan Bahtiyaroğlu, "Darbeciler her tarafı tutmuşlardı. Vefa girişini bilmiyorlardı. Güvenlik güçlerini oraya yönlendirdim. Bunları organize ederken sela ve ezanlar da susmuyordu. Yanımda getirdiğim Oflu Hafız Amca selaya devam etti." dedi.

"TÜRK BAYRAĞI VE DİLLERİNDE TEKBİR VARDIR"

İBB'yi işgal eden darbecilerin halkı hedef alarak katliam yaptığını aktaran Bahtiyaroğlu, şunları kaydetti:

"Gece saat 23.00'ten önce gelmiştim. Ben şerefeye çıktığımda keskin nişancılar beni görüyordu. İBB tarafındaki pusudan halkın üzerine gelişigüzel ateş ediyorlardı. Bu şekilde neredeyse sabah namazına yarım saat kalana kadar devam etti, sabah 04.00'e kadar sürdü. Buradaki darbe püskürtülmüş oldu. Acı bir imtihan oldu ama aynı zamanda öyle bir cesaret verdi ki o gece hak ile batılın savaşıydı. Bir tarafta uçak, tank, top, diğer tarafta hiçbir şey yoktu. Sadece ellerinde Türk bayrağı ve dillerinde tekbir vardı. Binaların üzerine çıkıp uçağın üstüne atlamaya çalışanlar, tankın önüne yatanlar, çamaşırıyla tankın egzozunu kapatıp durduranlar vardı. Bu cesareti kim veriyor bu millete? Allah. Cenabıallah ağır bedeller ödetmesin, böyle bir imtihan vermesin."

Oğuzhan Bahtiyaroğlu, darbeciler püskürtüldükten sonra Özel Harekatçı polisleri ile halkın gelip kendisine sarıldığını, omuzlarına alarak havaya kaldırdığını, tanımadığı insanların gelip kendisine sarılarak sevinçten ağladıklarını sözlerine ekledi.

ASKERİ ARAÇLARI FARK ETTİ

Çengelköy Kerime Hatun Kur'an Kursu Öğreticisi Ercan Emre Uzun da o dönem Hacı Ömer Efendi Camisi'nde görev yaptığını belirterek, 15 Temmuz akşamı Kur'an-ı Kerim'e geçen çocuklarla bir program yaptıktan sonra Kuleli tarafından askeri araçların hareketliliğini fark ettiklerini anlattı.

Uzun, Kuleli Askeri Lisesi'nden Çengelköy Polis Merkezi'ne gelen bir grup darbeci askerin karakolu teslim almak istediğini, daha sonra köprüdeki hareketlilik ve haberlerden yaşananların darbe girişimi olduğunu anladıklarını söyledi.

SELALAR OKUNARAK HALKIN MEYDANLARA ÇAĞRILDIĞINI HATIRLADI

Mahalle halkıyla organize olup barikatlar kurarak çeşitli tedbirler alıp askerleri engellemeye çalıştıklarını belirten Uzun, camilerden de selalar okunarak halkın meydanlara çağrıldığını hatırlattı.

"İNSANLAR SELALARDAN SONRA DIŞARI ÇIKTI"

Ercan Emre Uzun, "Selaların tarihi süreç içerisinde önemli günlerde, gecelerde, deprem gibi doğal afetlerde halkı uyarıcı bir etkisi vardır. O gece de uyarıcı etkisini göstermiş oldu. İnsanlar selalardan sonra dışarı çıktı, meydanlara akın etti." diye konuştu.

"BİZ DE O MAKAMA ULAŞMAYI ÇOK ARZU EDERDİK"

Mahalle halkından sevdiği birçok kimseyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Uzun, "Çevremizden şehit olanlara baktığımızda vatanperver olduklarını, din, mukaddesat için gerektiğinde canlarını verebileceklerini görmüş olduk. Biz de o makama ulaşmayı çok arzu ederdik." ifadelerini kullandı.