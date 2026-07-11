Duvar delme devri kapanıyor: Mıknatıslı çimento geliştirildi

Ev dekorasyonunda duvarlara bir şeyler asmak istediğimizde matkapla delik açmak, toz çıkarmak ve sonrasında kalıcı izlerle uğraşmak yorucu olabiliyor.

Arjantinli mucit Marco Agustín Secchi, bu sorunu kökten çözebilecek "Ironplac" adlı yeni bir çimento türü geliştirdi.

Ironplac nedir ve nasıl çalışır?

Ironplac aslında dev bir mıknatıs değil, özel olarak formüle edilmiş ferromanyetik parçacıklar içeren bir çimento karışımı.

Geleneksel mineraller ile demir dolgu maddelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bu yapı, yüzeyin üzerine gelen mıknatıslı nesneleri çekmesini sağlıyor.

En dikkat çekici özelliği ise, duvarın sadece mıknatıslarla temas ettiğinde tepki vermesi. Yani doğal olarak metalleri çekmiyor, bu da evdeki elektronik cihazlar için bir güvenlik riski oluşturmuyor.

Neden geleneksel betondan daha avantajlı?

Sıva uygulandıktan sonra duvar, normal bir beton gibi görünerek mimari estetiğini koruyor.

Tablo, raf veya beyaz tahta gibi eşyaların yerini değiştirmek için matkap, çivi veya vidaya ihtiyaç kalmıyor; sadece nesneyi kaldırıp yeni yerine yerleştirmek yeterli oluyor.

Bu teknoloji evlerden ofislere, atölyelerden sınıflara kadar pek çok farklı mekanda kullanılabiliyor.

Henüz prototip aşamasında

Büyük bir potansiyel taşısa da, bu malzemenin yaygınlaşması için aşılması gereken bazı teknik zorluklar bulunuyor.

Öncelikle bir metrekarelik alanın kaymadan ne kadar ağırlık taşıyabileceği net değil.

Ayrıca, duvarın içindeki demir parçacıklarının zamanla oksitlenerek çatlama yapıp yapmayacağı ve üzerine sürülen boya katmanlarının mıknatıs çekim kuvvetini ne kadar azaltacağı gibi soruların yanıtlanması gerekiyor.

Eğer bu engeller aşılırsa, Ironplac geleceğin akıllı evlerinde vazgeçilmez bir yapı malzemesi olabilir.