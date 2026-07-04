ABD'de polis, kendisini tehdit eden kadını kurşun yağmuruna tuttu

Son yıllarda ABD içerisinde polislerin vatandaşlara yönelik kullandığı orantısız güç, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Özellikle bu yılın başlarında Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) federal polislerinin bir hemşire ve 3 çocuk annesi kadını öldürmesi, ABD içerisinde ayaklanma yaratmıştı.

KOMŞUSU ŞİKAYET ETTİ

Bu kapsamda yeni bir olay daha yaşandı.

Florida eyaletinde bir kadın, komşusu Rosalia Hodges'ı evde çığlık attığı gerekçesiyle polise şikayet etti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri kapıyı çaldığı anda Hodges, elinde büyük bir bıçakla dışarı, polislerin üzerine doğru yürümeye başladı.

"BIÇAĞI BIRAK"

Bıçağı görünce hızla bahçeden geri kaçarak sokaktaki yola doğru çekilen polisler, "Bıçağı bırak." diye kadını uyardı.

"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Hodges, bıçağını bırakmayarak polislerin üzerine "Sizi öldüreceğim." diyerek yürümeye devam etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kadının tavrı üzerine polisler, kadını ikna etmeyi bırakıp kadının üzerine ateş açtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.