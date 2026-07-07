ABD'de sıcaktan bunalan çift, marketteki et dolabına girerek serinledi

Sıcak hava dalgası ABD'yi etkisi altına aldı.

Ülke genelinde klima sahipliği oranı çok yüksek olsa da durumu olmayanlar ya da evsizler, klima alamadığı için serinlemenin alternatif yollarını arıyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda ABD içerisinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

ET DOLABINA GİRDİLER

Sıcaktan bunalan bir çiftin süpermarkette et dolabına girdiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"NE YAPIYORSUNUZ BÖYLE?"

Dolaba giren çift serinlerken bir yandan da şarkı söyledi.

Oradan geçen bir vatandaş, "Dostum, siz ne yapıyorsunuz böyle?." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

HİJYEN DURUMU TARTIŞMA KONUSU OLDU

Birçok insan sosyal medya heaplarından yaşananların hijyen açısından yapılanın yanlış olduğunu belirtirken birçok ABD'li, ülke genelinde evsiz kesimin böyle şeyler yaptığını belirtti.