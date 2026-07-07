Hakan Fidan'dan, NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Dünyanın gözü bu zirvede...

NATO'nun 36. Liderler Zirvesi, bugün Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlıyor.

LİDERLERİ AĞIRLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yönetiminde gerçekleşecek zirve iki gün sürecek.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra 31 müttefik ülkenin ve davetli ülkelerin liderleri katılacak.

Bu kapsamda Hakan Fidan, sosyal medya hesabından NATO zirvesine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE NATO ÜYELERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIR"

Fidan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahne Ankara'da kurulmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır.

"KOLEKTİF SAVUNMA, NATO'NUN ÖZÜNÜ OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR"

Kolektif savunma, NATO'nun özünü oluşturmaya devam ediyor; ancak stratejik ortam değişiyor. Tehditler çok alanlı, daha hızlı ve daha karmaşık hale geldi. Geleneksel ölçütler artık bu gerçeği yansıtmıyor. Artık önemli olan sonuçlardır: konuşlandırılabilir yetenek, sanayi kapasitesi ve operasyonel hazırlık. Avrupa'nın daha güçlü bir katkı sağlaması hayati önem taşıyor; ancak savunma-sanayi işbirliğine getirilen kısıtlamalar verimliliği zayıflatıyor ve müdahaleyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik bir yük haline gelmiştir.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİ AÇIKTIR"

Avrupa savunma girişimleri, tüm NATO müttefiklerini tam olarak kapsayan nitelikte olmalıdır. Asıl mesele sadece nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda işbirliğini günümüzün gerçeklerini yansıtacak şekilde nasıl organize edeceğimizdir. Ankara Zirvesi, İttifak'ın yapılarını karşı karşıya olduğu dünyaya uyumlu hale getirmesinde yol gösterici olacaktır. Türkiye'nin hedefi açıktır; daha tutarlı, daha yetenekli ve daha dayanıklı bir İttifak."