Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu

Mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkanalığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iptal edilen CHP 38. Olağan Kurultayı öncesindeki Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 1 Haziran'da yapması bekleniyor.

1 Haziran'daki toplantının çeşitli nedenlerle PM üyelikleri düşen isimler yerine yedek PM üyelerinin de yer aldığı 56 kişinin katılımıyla yapılacağı öngörülüyor.

A TAKIMI BELLİ OLDU

Kulislerde, Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da toplanacağı PM üyelerinin arasından öne çıkan 9 kişilik A Takımı'nı CHP Merkez Yürütme Kurulu'na dahil edeceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun 9 kişilik dar ekibinde görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimiyle çeşitli parti içi tartışmalarda karşı karşıya gelmiş isimlerin olması dikkat çekiyor.

PARTİ SÖZCÜLÜĞÜNE BERHAN ŞİMŞEK

CHP kulislerinde, parti sözcülüğüne daha önce Özel'e karşı genel başkan adaylığı da açıklayan Berhan Şimşek'i getirmesi bekleniyor.

ORHAN SARIBAL YEREL YÖNETİMLERE

Yerel yönetimlerden sorumlu yöneticilik görevine ise Pazar günü görevden uzaklaştırılan yönetim tarafından CHP Genel Merkezi'ne alınmayan milletvekilleri arasında olan Orhan Sarıbal'ın getirileceği ifade ediliyor.

ÖZTRAK VE KUŞOĞLU DA YER ALACAK

Özgür Özel yönetimiyle anlaşamadığı bilinen Bülent Kuşoğlu'nun genel saymanlığa, yine aynı şekilde eski yönetimle problemleri olan Faik Öztrak'ın da idari ve mali işlere getirileceği belirtiliyor.

HAMZAÇEBİ YOLSUZLUK DOSYALARINI İNCELEYECEK

Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun 9 kişilik A takımında Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Deniz Demir, Neslihan Hancıoğlu, Devrim Barış Çelik'in de yer alacağı konuşuluyor.

Kulislerde Hamzaçebi'nin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun başına getirileceği ifade ediliyor.