Gazze'de can kaybı 73 bin 98'e yükseldi

Orta Doğu'da kargaşa ve çatışmanın baş aktörü İsrail, ne Gazze'de ne de Lübnan'da ateşkes dinlemiyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını çeşitli bahanelerle sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananların hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

ATEŞKESE RAĞMEN BİN 72 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, İsrail ile varılan ateşkesin 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda bin 72 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 463 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

CAN KAYBI 73 BİNİ AŞTI

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 73 bin 98'e, yaralı sayısının ise 173 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA CENAZE BULUNUYOR

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yollar üzerinde hala çok sayıda cenazenin bulunduğunu, İsrail saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok noktaya ulaşamadığını aktardı.